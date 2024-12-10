Yeniboğaziçi’nde Uyuşturucu Operasyonu

09 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir adet ucu yanık sarma sigara ile uyuşturucu madde kalıntısı taşıdığı düşünülen iki makas ele geçirildi.

R.S. (36 yaşında, erkek) adlı şahıs, suç unsuru taşıyan materyallerle birlikte gözaltına alındı. Bahse konu malzemeler emare olarak kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi