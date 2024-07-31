Yeniboğaziçi’nde Uyuşturucu Operasyonu: C.K. Tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Yeniboğaziçi’nde C.K.'nin evinde yaptıkları aramada hintkeneviri ve kokain ele geçirdi.

30 Temmuz 2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K. (60) adlı şahsın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 40 gram hintkeneviri ve 3 gram kokain olduğu düşünülen maddeler ele geçirildi. Ayrıca, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi de tespit edilerek emare olarak alındı.

Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu C.K. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu tür operasyonların artarak devam edeceğini belirtti