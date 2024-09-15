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Yeniboğaziçi'nde Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Kanunsuz Bıçak Taşımak Suçlarından Olay

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Yeniboğaziçi'nde Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Kanunsuz Bıçak Taşımak Suçlarından Olay
Yeniboğaziçi'nde Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Kanunsuz Bıçak Taşımak Suçlarından Olay

14 Eylül 2024 tarihinde, saat 14:00 civarında Yeniboğaziçi’nde yaşanan olayda, 26 yaşındaki D.B.E., kız kardeşiyle konuşma bahanesiyle aynı apartmanda yaşayan 33 yaşındaki A.A.'nın dairesine izinsiz olarak girdi. Ardından A.A.'ya yüzüne vurmak suretiyle ciddi şekilde saldıran D.B.E., A.A.'nın elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu.

Olay sırasında apartmanda bulunan 60 yaşındaki D.E. ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile A.A.'yı apartman içinde kovalamaya başladı. A.A., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.

D.E. polis tarafından tutuklanırken, D.B.E.'nin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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