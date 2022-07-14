Yeniboğaziçi'nde ve Lefkoşa’da elektrik kesintisi!

Lefkoşa’da bugün Küçük Kaymaklı okullar yolu, Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı okullar yolu civarına elektrik verilemeyecek.

09.30-14.00 saatleri arasında ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgesine elektrik verilemeyecek.

Yeniboğaziçi'nde bugün 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi ve Caesar Apartmanları bölgesine elektrik verilemeyecek.