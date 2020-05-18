Yeniboğaziçi'nde yangın çıktı

18.05.2020 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Yeniboğaziçi köyünün güney kısmında (St Barnabas arkası) bulunan arazi içerisinde muhtemelen elektrik tellerinin bir birine temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Mehmet ŞAH’a ait 9 dönüm biçilmemiş arpa ve arazi içerisinde bulunan Bülent ÖZİŞLEYEN’e ait 15 adet plastik sulama hortumu yanarak zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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