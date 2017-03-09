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Yeniçağ'ın iddiası: Yunanistan Cumhurbaşkanı, Muğla'ya askeri botla çıktı

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Yeniçağ'ın iddiası: Yunanistan Cumhurbaşkanı, Muğla'ya askeri botla çıktı
"Ne iktidardan ses çıktı ne de haklı eleştirilerden rahatsızlık duyan Genelkurmay karargahından"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un 7 Mart'ta Muğla'ya askeri botla çıktığını ileri sürdü. 

Takan, "Yunanistan, Türkiye'ye karşı takındığı küstahça tavırlarına, elini kolunu sallayarak bir yenisini daha ekledi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, 7 Mart Salı günü işgal altında tuttukları Muğla Keçi Adası'nı ziyaret (!) etti. Bizim topraklarımızdan bize posta koydu, meydan okudu!.. Ne iktidardan ses çıktı ne de haklı eleştirilerden rahatsızlık duyan Genelkurmay karargahından" diye yazdı.

Ahmet Takan'ın "Yunan Cumhurbaşkanı Muğla'ya askeri botla çıktı!.." başlığıyla yayımlanan (9 Mart 2017) yazısı şöyle:

Aynen öyle oldu!.. Yunanistan, Türkiye'ye karşı takındığı küstahça tavırlarına, elini kolunu sallayarak bir yenisini daha ekledi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, 7 Mart Salı günü işgal altında tuttukları Muğla Keçi Adası'nı ziyaret (!) etti. Bizim topraklarımızdan bize posta koydu, meydan okudu!.. Ne iktidardan ses çıktı ne de haklı eleştirilerden rahatsızlık duyan Genelkurmay karargahından... İktidar, referandum sandığı için Almanya ile kayıkçı kavgası yaparken, Genelkurmay karargahı Rakka'da Mehmetçiği nasıl ABD kara gücü olarak operasyona dahil ederizin formülünü ararken, Yunan Cumhurbaşkanı Muğla sınırlarımızdaki topraklarımıza askeri botla çıktı.

Ziyaret ile ilgili haber ve resimler Yunan internet haber sitesi kalymnos.news.gr'de yayımlandı. Salı sabahı Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na helikopter ile gelerek adadaki anma törenlerine katılan Pavlopoulos, öğleden sonra askeri bota binerek, hiçbir engelle karşılaşmadan Türkiye'nin Keçi Adası'na gitti. Yunan Cumhurbaşkanı, Yunanistan Anayasasının 45'inci maddesine göre Başkomutan olarak görev yapıyor. Pavlopoulos, Muğla Keçi Adası'nı hem Cumhurbaşkanı hem de Başkomutan sıfatıyla ziyaret etti.

Gövde gösterisi

Pavlopoulos'un Keçi Adası'na yaptığı ziyarete Yunan Hükümetini temsilen Ulaştırma Bakanı Nektarios Santorini ile birlikte bazı milletvekilleri eşlik etti. Ziyarete eşlik edenler arasında Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ve Kalimnos Adası Belediye Başkanı İoannis Galouzis de bulunuyor.

Kırılma noktası sayılacak, Yunanistan'ın Ege'deki bu son atağını da yakından takip eden Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım"Pavlopoulos, Keçi Adası'nda, Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin himayesinde inşa edilen kilisenin önünde Adalar Valisi Tuğgeneral Sergentani'ye plaket verdi. Adalarımız ilhak edildiği gibi Yunanistan'ın atadığı Askeri Valilerin yönetimine terk edilmiş" dedi.

Ümit Yalım, işgalci Yunan'ın Türkiye'ye bir kez daha nasıl küstahça meydan okuduğunu şöyle açıkladı:

"Pavlopoulos, Keçi Adası'nın askeri tahkimat yapılan kale bölgesine giderek Genelkurmay Başkanı ile birlikte işgalci Yunan askerlerini denetledi.

Pavlopoulos, Keçi Adası'nda Yunan basınına açıklama yaptı. Keçi Adası'nın Yunanistan sınırları içinde olduğunu iddia eden Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, uluslararası hukuka ve Avrupa Hukukuna göre Yunan topraklarını savunacaklarını ifade etti. Pavlopoulos, Türkiye'nin; Lozan Antlaşması'na, Yunanistan'ın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını istedi.

Keçi adamız Bodrum'a yüzme mesafesinde

Pavlopoulos, Türkiye'ye meydan okurken, muhatabı olan Tayyip Erdoğan'ın sesi soluğu çıkmadı. Hâlbuki, Lozan Antlaşması'na göre başta Keçi Adası olmak üzere Yunan işgali altında olan toplam 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı Türkiye'nin egemenliği altında. Üstelik Lozan Antlaşması'nın 46. Maddesine göre anılan adaların ve kayalıkların payına düşen Osmanlı Genel Borçları son kuruşuna kadar ödendi.

Muğla Keçi Adası, 6 millik Türk karasuları içinde. Bodrum'a olan mesafesi 4 mil. Adanın her tarafında Yunan bayrağı dalgalanıyor. Adaya Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahlar yerleştirilmiş. Yunan askerlerinin yerleştirildiği Keçi Adası silah ve mühimmat deposu haline getirilerek ileri karakol haline dönüştürülmüş.

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Tellidis de 15 Aralık 2016'da hiçbir engelle karşılaşmadan, askeri helikopter ile Keçi Adası'na gelerek adada bulunan işgalci Yunan askerlerini ziyaret etmişti. Eski Yunan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas da, 06 Ocak 2014'te, Keçi Adası'nı ziyaret etmişti.

Yunan Cumhurbaşkanları, Bakanlar ve komuta kademesi, hiçbir engelle karşılaşmadan, elini kolunu sallayarak Muğla Keçi Adası'na gelip giderken, Türkiye'deki muhatapları cesaret edip Keçi Adası'na gidemiyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Muğla Keçi Adası'na kaçan, suikast timindeki darbeci askerleri, Yunan Apache taarruz helikopteri, Yunan komandoları ve Yunan polisleri aradı. Başkomutan olduğunu iddia eden Tayyip Erdoğan, kendisine suikast girişiminde bulunan askerleri aramak üzere Muğla Keçi Adası'na Türk askerini ve Türk polisini gönderemedi.

AKP iktidarı her zamanki gibi!..

Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un, Muğla Keçi Adası'na gelerek Türkiye'ye meydan okuması bardağı taşıran son damla olmuştur. Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Soylu ve Savunma Bakanı Işık tarafından hiçbir açıklama yapılmamıştır. Karasularımızın ve hudutlarımızın ihlal haberleri hiçbir yerde yayımlanmamıştır. Yunanistan'a müzik notası bile verilmemiştir. Erdoğan, Yıldırım ve diğer sorumluların, TCK 302'de tanımlanan vatana ihanet suçu ve TMK 3'te tanımlanan terör suçunu işledikleri bir kez daha tescillenmiştir. Tayyip Erdoğan, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını hangi gerekçe ile Yunan askerine teslim ettiğini, 18 Mart 2017'ye kadar açıklamak zorundadır."

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