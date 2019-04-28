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Yenicami Adım adım Hedefe 2-1

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Yenicami Adım adım Hedefe 2-1
Yenicami Adım adım Hedefe 2-1

Yeşilova 15 de Mejdi ile öne geçti. 32 de Tansel eşitliği sağladı. Devre 1-1 sona erdi. 75 de

Ünal üç puanı getiren golü attı.

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Kerem Eran-Yusuf bakar-Ömer Doğru

Yeşilova: Kemal, Mejdi, Binyas, Burak(dk. 54 Yasin), Makou, Hamisd(dk. 67 Ersin), Esin, Billy
Osman, Mustafa, İlyas, Vakkas(dk. 90+2 Ulaş)

Yenicami: Ercan, Salih(dk. 74 Ali), Emin, Yasin, Farouk(dk. 60 Hüseyin Sadıklar), Ünal, Hascan,
Tansel(dk. 60 Hasan), Mehmet Altın, Kenneth, John Ebuka

Goller: Dk. 15 Mejdi(Yeşilova)- Dk. 32 Tansel, Dk. 75 Ünal(Yenicami)

Karşılaşmadan Notlar:
 

Dk. 9: Kenneth, Mustafa’dan topu söktü, kaleci Kemal ile karşı karşıya vurdu, top az farkla
yandan dışarı çıktı.
Dk. 15: Yeşilova atağında ceza alanı içinde yüksek topa ters kafa vuran Mejdi Yeşilova’yı 1-0
öne geçirdi.
Dk. 19: Tansel’in sert vuruşu yandan dışarı gitti.
Dk. 32: Binya topu kaptırdı, Mehmet Altın sert vurdu, top üst direkten geri geldi. Kafa ile
tamamlayan Tansel skoru eşitledi. 1-1
Dk. 48: Hascan’ın uzaktan sert vuruşunu kaleci Kemal elinden sektirince, top herkesin
bakışları arasında kornere çıktı.
Dk. 75: Binya bir kez daha topu kaptırdı, Ünal önce düzeltti, sonra sert vuruşunu ağlara
göndererek takımını öne geçirdi. 2-1
Dk. 84: Yenicami kale alanı içinde topu önünde bulan Esin vurmakta gecikince, kaleci, Ercan
topu uzaklaştırdı.
Altı dakikalık uzatmada başka gol olmayınca, Yenicami üç puanı alan taraf oldu.

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