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Yenicami şampiyon!

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Yenicami şampiyon!
Yenicami, ligin bitmesine daha 6 hafta varken, şampiyonluğunu garantiledi ve ikinci yıldızını da hak etmiş oldu...

Kıbrıs Türk Futbol tarihinde ilk kez 16 takım ile 30 hafta üzerinden oynanan süper ligte en yakın takipçisine 19 puan fark atan Yenicami bugün şampiyonluğunu ilan etti.

Yeni Cami, Ligin bitimine 6 hafta kala tarihi Cambulat Stadında konuk olduğu Mağusa Türk Gücünü 4-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.

Şampiyonluk kupasını önümüzdeki hafta alacak olan Yenicami, böylece elde ettiği şampiyonluk ile ikinci yıldızını takacak.

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