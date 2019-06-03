Yeniceköy-Aslanköy arasında kaza: Karşıya geçip ağaca çarparak durabildi (Foto-Haber)

Polisten alınan bilgiye göre, saat 12.50’de Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu, Yeniceköy kavşağı ile Aslanköy girişi arasında meydana gelen kazada, Akçam Karaoğulları yönetimindeki KF 881 plakalı araç, Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşı şeride geçti. Araç, yolun sağından dışarı çıkarak ağaca çarparak durdu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Akçam Karaoğulları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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