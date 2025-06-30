Yeniceköy-Serdarlı Anayolu ve İskele’de İki Ayrı Yangın

Yeniceköy-Serdarlı Anayolu’nda arazi yangını, İskele-Gazimağusa Anayolu’nda ise seyir halindeki bir araçta motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

29 Haziran 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki ayrı yangın meydana geldi.

İlk yangın, saat 23.30 sıralarında Yeniceköy Kavşağı ile Serdarlı Anayolu mevkiinde çıktı. Yangında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, molozlar, kesilmiş ağaç dalları ve atıl durumdaki palet tahtalar yanarak zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İkinci yangın ise saat 19.00 sıralarında İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Sayılı Market önünde meydana geldi. Vedat Aytaş yönetimindeki FV 145 plakalı salon araç, seyir halindeyken motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara damlaması sonucu alev aldı.

Yangın, araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak çıkan yangında aracın motor bölümünde bulunan elektrik aksamları, hortumları, hava filtresi, sol ön farı ve kaputu yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.