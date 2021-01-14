Yeniceköy Ve Kalavaç’ta Elektrik Kesintisi Yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın Yeniceköy ve Kalavaç'a 3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-12:00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın Yeniceköy ve Kalavaç'a 3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-12:00 saatleri arasında olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.