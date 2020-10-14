Yeniceköy,Aslanköy,Paşaköy ve Vadili’de asbest su boruları değişiyor

Yeniceköy, Aslanköy, Paşaköy ve Vadili bölgesinde bulunan ve insan sağlığı için zararlı olan

asbest su boruları değiştiriliyor. Pandemi döneminde yaratılan sınırlı kaynakla sözkonusu su

borularının değiştirilmesiyle, bu bölgeye sağlıklı içme ve kullanma suyu ulaşmış olacak

Su İşleri Dairesi tarafından başlatılan Yeniceköy- Paşaköy- Vadili Kısmi İsale Hattı Yenileme

Projesi ile ilgili ihale tamamlanarak, sözleşme bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

Dursun Oğuz huzurunda imzalandı. Sözleşmeye, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile

Ceyda Construction Ltd. Direktörü Savaş Ceyda imza koydu. Bakan Oğuz, Başbakan Ersin

Tatar ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sürece koymuş oldukları katkıdan dolayı

teşekkür etti.

SU İŞLERİ DAİRESİ’NİN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI EN BÜYÜK İHALE

Proje kapsamında, Mesarya bölgesindeki Yeniceköy, Aslanköy, Paşaköy ve Vadili bölgesinde

bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan ve insan sağlığına zararlı olduğu ispatlanan asbest

boruların değişimi hedefleniyor. Bu çerçevede, muhtelif çaplarda toplam 16 bin 410 metre

HDPE boru döşeme işi gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhaleyi 3, 784, 044.25 TL teklif vererek

kazanan Ceyda Construction Ltd, önümüzdeki hafta yer tespitinin ardından, çalışmalara

başlayacak.

Projeden bölge sakinleri başta olmak üzere, hayvancılık faaliyetlerini yürüten kesimlerin de

yararlanması amaçlanıyor.

İHALE TEMMUZ AYINDA AÇILMIŞTI

Yeniceköy- Paşaköy- Vadili Kısmi İsale Hattı Yenileme Projesi ile ilgili ihale, Temmuz

ayında açılmıştı. Seçim yasaklarının araya girmesinden dolayı Yüksek Seçim Kurulu’ndan

(YSK) ihalenin devamı için izin alındı. Pandemi dönemi nedeniyle içinde bulunulan sınırlı

mali kaynaklarla ihaleye çıkıldı. İhaleye yoğun ilgi oldu. 9 firmanın ihale dosyası alınarak,

bunlar içinden 7 firmanın teklif vermesiyle ihale süreci tamamlandı.