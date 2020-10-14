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Yeniceköy,Aslanköy,Paşaköy ve Vadili’de asbest su boruları değişiyor

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Yeniceköy, Aslanköy, Paşaköy ve Vadili bölgesinde bulunan ve insan sağlığı için zararlı olanasbest su boruları değiştiriliyor.
Yeniceköy,Aslanköy,Paşaköy ve Vadili’de asbest su boruları değişiyor

Yeniceköy, Aslanköy, Paşaköy ve Vadili bölgesinde bulunan ve insan sağlığı için zararlı olan
asbest su boruları değiştiriliyor. Pandemi döneminde yaratılan sınırlı kaynakla sözkonusu su
borularının değiştirilmesiyle, bu bölgeye sağlıklı içme ve kullanma suyu ulaşmış olacak
Su İşleri Dairesi tarafından başlatılan Yeniceköy- Paşaköy- Vadili Kısmi İsale Hattı Yenileme
Projesi ile ilgili ihale tamamlanarak, sözleşme bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dursun Oğuz huzurunda imzalandı. Sözleşmeye, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile
Ceyda Construction Ltd. Direktörü Savaş Ceyda imza koydu. Bakan Oğuz, Başbakan Ersin
Tatar ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sürece koymuş oldukları katkıdan dolayı
teşekkür etti.

SU İŞLERİ DAİRESİ’NİN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI EN BÜYÜK İHALE
Proje kapsamında, Mesarya bölgesindeki Yeniceköy, Aslanköy, Paşaköy ve Vadili bölgesinde
bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan ve insan sağlığına zararlı olduğu ispatlanan asbest
boruların değişimi hedefleniyor. Bu çerçevede, muhtelif çaplarda toplam 16 bin 410 metre
HDPE boru döşeme işi gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhaleyi 3, 784, 044.25 TL teklif vererek
kazanan Ceyda Construction Ltd, önümüzdeki hafta yer tespitinin ardından, çalışmalara
başlayacak.
Projeden bölge sakinleri başta olmak üzere, hayvancılık faaliyetlerini yürüten kesimlerin de
yararlanması amaçlanıyor.

İHALE TEMMUZ AYINDA AÇILMIŞTI
Yeniceköy- Paşaköy- Vadili Kısmi İsale Hattı Yenileme Projesi ile ilgili ihale, Temmuz
ayında açılmıştı. Seçim yasaklarının araya girmesinden dolayı Yüksek Seçim Kurulu’ndan
(YSK) ihalenin devamı için izin alındı. Pandemi dönemi nedeniyle içinde bulunulan sınırlı
mali kaynaklarla ihaleye çıkıldı. İhaleye yoğun ilgi oldu. 9 firmanın ihale dosyası alınarak,
bunlar içinden 7 firmanın teklif vermesiyle ihale süreci tamamlandı.

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