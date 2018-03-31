YENİDEN BULUŞUYORLAR

Liderler 16 Nisan’da bir araya geliyor. BM’den yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00’da başlayacak. Akıncı ile Anastasiadis, en son haziran ayında, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda bir araya gelmişti.

MÜZAKERELERE BAŞLAMA ANLAMI TAŞIMIYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Akıncı dün Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamada görüşmenin sinyallerini vererek Anastasiadis ile gerçekleşecek olan görüşmenin müzakerelere başlama anlamı taşımadığını, Anastasiadis'in gerçek niyetini ve Kıbrıs Rum halkının zihniyet değişimine ne kadar açık olduğunu bir kez daha görme şansı vereceğini ve bu görüşmenin sonuçlarını da halkla paylaşacaklarını vurguladı.