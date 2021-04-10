Yeniden Doğuş Partisi bugün Genel Başkanı’nı seçiyor

Yeniden Doğuş Partisi bugün Olağan Kurultayı’nı yapıyor…
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak Kurultay’da genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu rekabet edecek.
Yeniden Doğuş Partisi bugün Olağan Kurultayı’nı yapıyor…
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak Kurultay’da genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu rekabet edecek.
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