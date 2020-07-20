Yeniden kısıtlama çağrıları: İspanya’da vaka artışlarının nedenleri

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da günlük vaka ve ölümlerde yeniden artış başladı.

Bu gelişmenin nedenlerine göz atmak Türkiye’deki gelişmeleri öngörmek bakımından fikir verici olacaktır.

Başlarken İspanya’nın halen yaz mevsimini yaşadığını not edelim.

SALGIN SÜRECİ

İspanya’da ilk vaka 31 Ocak’ta bir Alman turist olarak bildirildi. 26 Şubat’ta ilk yerli vaka saptandı. 13 Mart’ta virüs tüm ülkeye yayılmıştı.

Hükümet bunun üzerine, aslında çok geç kalmış olarak, 14 Mart’ta karantina ilan etti. 29 Mart’ta ise kritik olmayan sektörler dışında üretimi tamamen durdurarak, evden üretim yapılması kararı aldı.

İspanya’da 2 Nisan’daki ölüm sayısı 950 olarak gerçekleşti. Bu tek bir günde saptanan en yüksek ölüm sayısıydı. 1 Haziran’da ise ölüm sayısı 0’a indi.

Sonuçları 6 Haziran’da açıklanan seroprevalans araştırmasına göre hastalığı geçirmiş olanların oranı %5,2’ydi.

NORMALLEŞME KARARLARI

Nisan ayının ortasından itibaren ilk normalleşme adımları atıldı.

13 Nisan’da evden çalışma imkanı olmayan imalat sanayi işçilerinin işyerlerine dönmesine, 21 Nisan’da 14 yaşından küçük çocukların kısa süreliğine sokağa çıkmasına izin verildi.

Hükümet Nisan ayı sonunda dört aşamalı bir normalleşme planı açıkladı. 21 Haziran’dan itibaren ülkenin önemli kısmı bu planın son aşamasına ulaşmış, otonom topluluklar arasındaki bütün sınırlar ve Fransa ile olan karayolu ulaşımı açılmış, İngiltere ve AB ile olan uçuşlar yeniden başlamıştı.

Ancak son 10 gün içinde günlük vaka sayısının artışa geçmesi üzerine lokal karantina önlemleri yeniden uygulamaya konuldu.

İSPANYA’DA GÜNLÜK VAKA SAYISINDA KORKUTUCU ARTIŞ

İspanya’da günlük vaka sayısı 31 Mayıs ile 3 Temmuz arasında 167 ile 587 arasında salınan bir dip seviyeye oturdu. Hatta 4 ve 5 Temmuz günlerinde hiç vaka bildirimi olmadı.

Ancak ne olduysa bundan hemen sonra oldu ve 6 Temmuz günü bin 244 vaka saptandı. Sonraki günlerde ise vaka sayısında dalgalı ama düzenli bir artış gelişti. Sayı 17 Temmuz’da bin 400’dü.

11 ve 12 Temmuz günlerinde 0 olan ölüm sayısı ise 13 Temmuz sonrasında toplamda 17 oldu.

İSPANYA’DA İKİNCİ ATAĞIN NEDENLERİ

Salgının Catalonia ve Aragon’un Huesca ve Lleida bölgelerindeki mevsimsel işçiler arasında başladığı ve kısa süre içinde büyük şehirlere ulaştığı bildiriliyor.

Yeni tespit edilen vakaların %70’i hiçbir semptom göstermiyor. Yeni vakaların yaş ortalaması erkeklerde 46, kadınlarda 50. Sağlık Bakanlığı yetkilileri şu anda Huesca ve Zaragoza’daki durumu endişe verici olarak nitelendiriyor ve artık esas sorunun başkent de dahil büyük şehirlerde olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı’na göre bu atağın nedeni bölgeler arasında hareket eden meyve toplayan mevsimlik işçiler.

Bir diğer önemli neden maske-mesafe kuralına uyulmayan eğlence partileri. Sınırların açılmasıyla İspanya’nın büyük kentlerine turist akımının başlaması ise bunu yaratan faktör. Barselona Avrupa’nın en çok ziyaret edilen kenti.

İSPANYA YENİDEN KARANTİNA GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Katalonya Sağlık Bakanlığı vaka sayılarındaki artış nedeniyle Barselona’nın metropolitan alanlarında yeniden gönüllü kısıtlayıcı önlem çağrısında bulundu.

Vaka artışından etkilenen belediye bölgelerinde vatandaşlar 15 gün süreyle evlerinden çıkmamaya davet edildi. Bar ve restoranların kapasitesi %50 ile sınırlandı. Buna karşılık yerel hükümet merkezi hükümetin önerisine aykırı olarak zorunlu karantina uygulamayı reddetti.

İspanya’nın otonom siyasi yapısı merkezi hükümetin önerileriyle yerel hükümetlerin kararları arasında çelişkilere yol açabiliyor.