Yeniden mesai düzenlemesi, işte yeni mesai saaatleri

Kamuda kış mesaisine geçiliyor.Yeni mesailer 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Başbakanlık, Pazartesi günü başlayacak kamuda kış mesaisiyle ilgili genelge yayımladı.

Buna göre, kamu görevlileri, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri, 08.00-12.30 ve 13.00-16.15; Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatlerinde çalışacak…

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.