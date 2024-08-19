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Yeniden Okul: Eğitim Her Çocuğun Hakkı

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SOS Çocukköyü Derneği, çocukların yeni eğitim yılı öncesi hazırlıkları için destek bekliyor:
Yeniden Okul: Eğitim Her Çocuğun Hakkı

SOS Çocukköyü Derneği, çocukların yeni eğitim yılı öncesi hazırlıkları için destek bekliyor:

Yeniden Okul: Eğitim Her Çocuğun Hakkı

  • SOS Çocukköyü Derneği’nden çağrı: “Bir çocuğun eğitimi uzun soluklu bir süreç ve eğitim bir çocuğun hayatı için paha biçilemez bir öneme sahip. Aile bakımını kaybeden ve kaybetme riski olan her çocuk için gelin bu değeri birlikte umuda dönüştürelim.”

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek verilen çocukların ve gençlerin okul dönemi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kampanya başladı. “Yeniden Okul: Eğitim Her Çocuğun Hakkı” sloganıyla yürütülen kampanya sayesinde çocukların eğitime eşit fırsatlarla başlayabilmesine destek olunacak. Yapılacak bağışlar sayesinde çocukların okula hazırlanırken kullanacağı malzemeler “OKUL HEDİYESİ” olarak bakım ve destek gören çocuklarımıza hediye edilecek.

 

146 Çocuk ve Genç Yeni Akademik Yıla Hazırlanacak

Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıl olmak üzere, yüksek öğretim ve diğer akademik aşalamalarla devam edilen öğrenim hayatı uzun soluklu bir sürece yayılıyor. Bir çocuğun hayatı için paha biçilemez bir öneme sahip olan eğitim hakkı, her çocuğun eşit olarak erişmesi gereken önemli haklardan biri.

Yeni akademik yıl öncesinde SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım ve destek alan 146 çocuk ve gencin eğitim ihtiyaçları hazırlıklarını desteklemek için bağış seçenekleri şöyle:

 

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 300 Türk Lirası bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocuk Köyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor.

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727

 

Detaylı bilgi 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor.

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