  • BIST 1.536,320
  • Altın 548,62
  • Dolar 9,5166
  • Euro 11,0376
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Karantinada

» »
Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kızının corona testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Karantinada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kızı, öğrenim gördüğü kolejde Covid-19’a yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi.

Öte yandan Erbakan’ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.

AŞI AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canaltay, Güzelyurt-Lefke Yolunda Sona Gelindiğini Açıkladı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:51
  • Erhürman: Kurultay nedeniyle ülke zaman kaybetti, ülkenin geleceğinden de çalındı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:45
  • Gazimağusa Bölgesinde Yarın Bazı Köylerde Bir Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak01 Kasım 2021 Pazartesi 17:39
  • Özer Kanlı’dan ilk yorum geldi!01 Kasım 2021 Pazartesi 17:35
  • Zamları protesto için şok grev ve eylem kararı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:29
  • Filipin Vatandaşı Nena Corıtıco, Sare Adını Alarak Müslüman Oldu01 Kasım 2021 Pazartesi 17:22
  • TDP Gençlik Örgütü Son Gelişmeler Hakkında Meclis Önünde Açıklama Yaptı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:16
  • DEV-İŞ: “Katkı payları ödenmezse grevi gündeme getireceğiz”01 Kasım 2021 Pazartesi 17:14
  • Kaza Yapan Alkollü Yargılanma Sürecine Kadar Serbest01 Kasım 2021 Pazartesi 17:07
  • Sucuoğlu Dediğini Yaptı01 Kasım 2021 Pazartesi 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti