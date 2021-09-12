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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım

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Erbakan, “Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım d
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin çalışmaları için geldiği Konya'da, Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Fatih Erbakan, daha önce Cumhur ve Millet İttifak dışında ‘üçüncü bir ittifak’ oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı ‘bir fikir jimnastiği’ olarak niteleyerek bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayri resmi görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Erbakan, kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız."

 

Erbakan partisinin ülke genelinde 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtti.

‘Taliban'ın gerçek İslam'la bağdaşmayan çok yönleri var’

Afganistan'daki gelişmelere yönelik bir soru üzerine Erbakan, şunları söyledi:

"Taliban'ın gerçek İslam'la bağdaşmayan çok yönleri var. Katı, baskıcı, zorlayıcı özellikle kadınlara yönelik tutumları, uygulamalar İslam'la, peygamberimizin, sahabeyi kiram efendimizin uygulamaları, bunlarla uyuşmuyor. Ama burada Taliban'ı yok sayalım, ne yapacaksınız? Afganistan'ın yüzde 80'nini, 90'nını kontrol altına almış. Burada bir masa kurulacaksa bu masada Taliban da olacak. Yeniden bir savaşın olmaması için adım atılması lazım. Türkiye olarak özellikle D-8 üyeleri İran, Pakistan, Türkiye, Afganistan içindeki gruplar ve komşu Türk cumhuriyetleri, Tacikistan, Özbekistan var bunlarla beraber İstanbul'da bir zirve yapıp tüm grupların yer aldığı bir hükümet barış istikrar Afganistan'ın yeniden imar ve inşası adımlarının atılması önemli. Burada Türkiye'ye büyük rol düşüyor. Türkiye'nin burada öncülük yapması mümkün. Dış güçlere kalırsa onlar tekrar kaos savaş devam etsin der."

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