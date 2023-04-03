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Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatından kritik karar: Erdoğan'a oy vermeyeceğiz

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Karar yazarı Elif Çakır, Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının kritik karar aldığını ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini aktar
Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatından kritik karar: Erdoğan'a oy vermeyeceğiz

Karar yazarı Elif Çakır, Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının kritik karar aldığını ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini aktardı.

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için cumhurbaşkanı adayları netleşirken Karar gazetesi yazarı Elif Çakır Bir Karar Ver programında 14 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ismini vermek istemeyen bir İl Başkanı'yla konuştuğunu söyleyen Elif Çakır, parti lideri Fatih Erbakan'ın da bilgisi dahilinde partinin 14 teşkilat lideri olarak cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmayacaklarının bilgisini verdiğini aktardı.

“Ak Parti'ye oy vermedik hele Erdoğan'a hiç oy vermeyiz”

''AK Parti'nin kalesi olan, muhafazakar, mütedeyyin illerimizden birisinin Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'yla konuştum'' diyen Elif Çakır, yersiz polemiğe girmek istemediğini söyleyen ismin, ''İsmimizi söylemezseniz bunu bizim partimizin teşkilatı ve liderimizde biliyor. Teşkilatlar genel merkeze de yazılı olarak bildirildi. 'Bu ittifakı biz onaylamıyoruz' biz hiç bir zaman AK Parti'ye oy vermedik hele de Erdoğan'a hiç oy vermeyiz. Dolayısıyla bu ittifak modelini onaylamadık ama yeniden 'kazan kazan' bu bize bir imkan sunuyordu biz de o yüzden tüm Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak liderimize 'logomuzla girelim' dedik. Bir anket yapıldı ve bizim oyumuz şu an yüzde 7. Türkiye genelinde AK Parti'den yüzde 7 oy alıyoruz" dediğini belirtti.

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