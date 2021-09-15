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Yeniden seçilmek için hazırlıklara başladı: Macron’dan polis teşkilatına güncelleme

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Polisin, özellikle göstericilere yönelik şiddeti ile ilgili duyulan endişeden sonra Macron, polisin davranışlarını izlemek için yeni bir parlamento organı kurulduğunu duyurdu.
Yeniden seçilmek için hazırlıklara başladı: Macron’dan polis teşkilatına güncelleme

Polisin, özellikle göstericilere yönelik şiddeti ile ilgili duyulan endişeden sonra Macron, polisin davranışlarını izlemek için yeni bir parlamento organı kurulduğunu duyurdu. Ayrıca, halkla temas halinde olan tüm görevlilerin video kameralarla donatılacağını açıkladı.

Macron, Fransa’da polisliğin yeni bir döneme gireceğine dair söz verdi.

“ELEŞTİRİLERE KULAK VERİN”

Macron, Belçika sınırına yakın Roubaix’deki bir eğitim kolejinde memurlara ve polis öğrencilerine şu sözleri söyledi: “Her zaman eleştiriyi dinlemelisiniz. Her birimiz kendimizi sürekli geliştirmek için bunu yapmalıyız. Ama asla nefrete kulak asmayın. Fransızlar sizi seviyor. Millet sizi seviyor.”

Fransa polis memurlarının üniformaların da yenilemeye giderken Macron, da yeni üniformalar için şu şekilde konuştu: “Size borçlu olduğumuz değerin bir parçası.”

İSYAN YÖNETİMİ İÇİN EĞİTİM MERKEZİ

Macron, sokak ve yol devriyelerindeki memurların 2030 yılına kadar iki katına çıkacağını ve önümüzdeki yıl kolluk bütçesine 1,1 milyar Euro ekleneceğini söyledi. Ayrıca Sarı Yelekliler protestolarında memurlara yönelik binlerce suç duyurusunun kaynağı olan kalabalık kontrolü ve isyan yönetiminde de Paris bölgesinde yeni bir “düzeni korumak için eğitim merkezi” yardımıyla iyileşme yapılacağını duyurdu.

Giyilebilir video kameraların da halkla etkileşime giren tüm memurlar tarafından kullanılacağını belirten Macron, “Kameralar şiddeti önleme ve ardından gelen soruşturma için iyidir” dedi.

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