Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 15 Eylül Çarşamba günü yeniden toplanıyor.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 15 Eylül Çarşamba günü yeniden toplanıyor. Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı başkanlığında toplanacak komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 10.30’da yapılacak.
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