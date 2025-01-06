Yeniden vizyona giren Interstellar'da 'ürkütücü' ayrıntı keşfedildi

Cooper ve ekibinin yaşama elverişli koşullar bulma amacıyla gittiği sularla kaplı gezegende filmin gösterime girdiği 2014'ten bu yana sadece 1 saat 25 dakika geçtiği hesaplandı.

Christopher Nolan'ın klasikleşen bilimkurgu filmi Interstellar (Yıldızlararası) 10. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'de ve dünyada yeniden gösterime girerken, izleyiciler son derece ilginç bir ayrıntı fark etti.

İzleyiciler, Matthew McConaughey'in canlandırdığı başkarakter Cooper ve ekibinin yaşama elverişli koşullar bulma amacıyla gittiği sularla kaplı gezegende filmin gösterime girdiği 2014'ten bu yana sadece 1 saat 25 dakika geçtiğini hesapladı.

Filmde Miller'ın gezegeni diye bilinen bu gezegenin yüzeyinde geçirilen bir saat, Dünya'da yedi yıla eşitti. Bu durum, astrofizikte zaman genişlemesi adı verilen bir olgudan kaynaklanıyor.

Bu olgu kısaca, çalışan iki saatin farklı hızlardan sonra farklı zamanları ölçmesi anlamına geliyor. Devasa kütlelere yakınlaştıkça zaman giderek yavaşlıyor. Hatta teorik olarak, son derece güçlü cisimler olan kara deliklerin olay ufkunda zaman duruyor. Olguyu ünlü Fizikçi Albert Einstein, Görelilik Kuramı'nda ortaya koymuştu.

Interstellar'da süper kütleli bir kara deliğe yakınlığı nedeniyle Miller'ın gezegeninde zaman genişlemesi meydana geliyordu. Gezegende 3 saat 17 dakika, astronotların kendi ülkelerinde tam 23 yıla denk geliyordu. Bu yüzden McConaughey, uzay aracına gelen videolu mesajlarda çocuklarının yaşlandığını görüyordu.

Reddit'teki Interstellar hayranları, Dünya'da filmin 10. yıl dönümünün kutlandığı sırada bu kurmaca gezegende sadece yaklaşık 1,5 saat geçmiş olduğunu tespit etti.

Bir kullanıcı, "Bu çok çılgınca," diye yazdı.

"Miller'ın gezegeninin tüm hikayesi çok korkunç ve ürkütücü."

Bir diğer kullanıcı da, "Göklere yükselen dalgalar. Zaman genişlemesi. O gezegen asla insanlar için yaratılmadı," diye ekledi.

Filmin yönetmeni Nolan, yeniden gösterimin ardından AP'ye yaptığı açıklamada, "Tepkilerden çok memnun oldum," ifadelerini kullanmıştı.

"İnsanların herhangi bir noktada çalışmanıza yanıt vermesi gerçekten heyecan verici."