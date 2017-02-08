Yenidoğan Bebeklerde İşitme Taraması Yapılması Önemli

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Odyometristi Eda Güler, Yenidoğan Bebeklerde İşitme Taramasının Önemini Vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Odyometristi Eda Güler, Yenidoğan Bebeklerde İşitme Taramasının Önemini Vurguladı. Bebeklerin İşitme Kaybı Yaşadığı Gözden Kaçtığı Durumlarda Bilinçli Anne Babaların, Çocuklarının İşitme Kaybı Yaşadıklarını Anlayabileceğini, İşitme Kaybının Belirtileri ve İşitme Kaybı Durumunda Çocuklarda Kullanılan Cihazlarla Önlemler Alınabileceğini Belirtti.

İşitme Taraması

Odyometrist Eda Güler, işitme taramasının, basit bir test ile bebeğin veya kişinin işitme fonksiyonunun normal olup olmadığını anlamaya yönelik bir inceleme olduğunu ifade etti. İşitme taramasının çok kısa süren ve kulakta sorun olup olmadığını gösterebilen basit bir başlangıç testi olduğunu belirten Odyometrist Eda Güler, testin sonucunda sorun olduğu izlenimi edinildiği hallerde daha kapsamlı incelemeler gerekebileceğini ifade etti.

Yenidoğan Bebeklerde İşitme Taraması Ne Zaman Yapılmalı?

Yenidoğan bebeklerde işitme taramasının bebek hastanedeyken yapılması gerektiğini söyleyen Odyometrist Eda Güler, herhangi bir nedenle bebek hastaneden test yapılamadan çıkmışsa, ya da bebek hastane dışında doğmuşsa, bebeğin ilk 2 ayını doldurmadan testin uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

İşitme Taramasında Uygulanan Testler

Odyometrist Eda Güler, en yaygın olarak yapılan işitme tarama testinin, bebek uykudayken uygulanan OAE (oto-akustik emisyon) testi olduğunu ifade ederek, işitme taramasıyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Yenidoğan işitme testi, bebek doğal uykusundayken, dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir probe ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve iç kulaktaki dış saç hücrelerinin sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir ölçümdür. İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez. Doğumdan sonra 48 saatini doldurmuş her bebeğe işitme testi yapılabilir”.

Bebekler Dünyaya Geldikten Kısa Bir Süre Sonra Yapılan İşitme Testleri Ne Sıklıkla Tekrarlanmalı?

Bebeğin yenidoğan döneminde işitme sorunu olmadığı saptanmış ise, testin düzenli aralıklarla yinelenmesi gerekmediğini söyleyen Odyometrist Eda Güler, ancak uygulanan testten sonra bebeğin önemli hastalıklar geçirmesi ya da geç beliren işitme kayıplarına yol açan genetik hastalığı olduğu anlaşılması durumunda bebeğe işitme testinin yeniden uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bebeklerde İşitme Kaybına Yol Açacak Riskler

Bu riskler doğum öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılabilir.

Doğum Öncesine Ait Olan Riskler;

• Anne ya da babada genetik işitme kaybı hastalığı

• Akraba evliliği

• Annenin gebeliği sırasında geçirdiği ciddi rahatsızlıklar ya da kullandığı ilaçlar

Doğum ve Hemen Sonrasındaki Döneme İlişkin Riskler;

• Düşük doğum ağırlığı

• Sarılık

• Yoğun bakım gerekliliği

• Mekanik havalandırma gerekliliği (özellikle 5 günden daha uzun süreyle gerekmişse)

• Kulağa zarar veren ilaç kullanımı

• Erken doğum (prematüre bebek)

• İşitme kaybı da yaptığı bilinen çoklu hastalıkların varlığı (sendromlar)

Yenidoğan İşitme Testinin Önemi

Odyometrist Eda Güler, testin öneminin işitmeyen bebeklerin bir an önce saptanması olduğunu ifade etti. Bebeklerin yaşamının en erken aşamalarında sesi tanımaya başladığını ve beyinlerinin de o yönde gelişme sürdürdüğünü söyleyerek şöyle devam etti: “Bebeğin işitmiyor olduğu geç saptanacak olursa, bebeğin işitsel gelişiminin çok değerli bir aşaması yitirilmiş olacaktır. Yitirilen bu aşamanın telafi edilmesi belki çok kısıtlı olacak, belki de hiçbir zaman olanaklı olamayacaktır. Bu nedenle tüm yeni doğanlara işitme taraması yapılması tercih edilmektedir”.

İşitme Problemine Rastlanılan Bebeklerde İzlenmesi Gereken Tedavi Yöntemleri

İşitme probleminin saptandığı andan itibaren bebeğe sırasıyla, işitme kaybının doğrulanması için ileri testler, kayıp doğrulandığı zaman boyutu, türü ve olası gelişme yönlerini belirleyici incelemeler ve düzeltici - tedavi edici seçenek araştırmaları uygulanması gerektiğini ifade eden Odyometrist Eda Güler, hemen akabinde bebeğin sesleri duyabilmesini sağlayıcı işitme cihazlarının kullanımı, çocuğun velilerinin eğitimleri ve süreçte etkin şekilde yer almalarının sağlanması, çocuğa uzman eğitmenlerin bulunması ve zaman içinde gerek görüldüğü takdirde ileri tedaviler uygulaması gerektiğini vurguladı.



Yetişkin Çocuklarda İşitme Kaybının Belirtileri Nelerdir?

Bebeklik aşamasındaki bir çocuğun işitme kaybının kolaylıkla gözden kaçabileceğini ifade eden Odyometrist Eda Güler, gözden kaçıp işitme kaybı yaşayan çocukların konuşmada gecikmesi, sesin geldiği yönü fark edememesi ile çocuğun işitme kaybı yaşadığının dikkatli anne-babalarca fark edilebileceğini belirtti. Odyometrist Eda Güler, yetişkin çocukların ise kendilerinin işitme kaybının başladığı anı fark edebileceğini ve durumu büyüklerine bildirebileceğini, hafif-orta işitme kayıplarında çocuklarda yüksek sesle TV izleme, seslenildiğinde duymama, okul başarısında düşme, çevre gürültülerini algılayamama gibi bulgular görülebileceğinin altını çizdi.

(ABR/BERA) Testi Nasıl Uygulanır?

İşitsel Beyin Sapı Davranımı (ABR/BERA) testinin objektif, yani bebeğin katılımını gerektirmeyen ve odyolojik tanıda yaygın olarak kullanılan en geçerli elektro fizyolojik yöntem olduğu bilgisini veren Odyometrist Eda Güler, bu yöntemin yenidoğan bebeklere genellikle doğal uykusunda yapılabileceğini ifade etti. (ABR/BERA) testinin, doğal uykusunda yapılamayan bebeklere ve daha büyük çocuklara sedasyon altında yapılabileceğini ve bu işleminin bebeğe hiçbir zarar vermediğini de sözlerine ekleyen Eda Güler sözlerine şöyle devam etti: “Bebeğin alnına ve kulak arkalarına yerleştirilen ufak elektrodlar ve kulaklara takılan kulaklık ile özel bir sesli uyaran gönderilir ve işitme sinirinin uyarana cevabı kaydedilerek işitme eşikleri saptanır. Sağlıklı ve işitme kaybı açısından risk faktörü bulunmayan bebekler tarama testinden üç kez kalırsa ABR testi uygulanır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalmış olan veya işitme kaybı açısından diğer risk faktörleri taşıyan bebekler ise tarama testine ek olarak mutlaka ABR ile de değerlendirilmelidir”.

İşitme Kaybını Engelleyen Cihazlar

Birçok işitme kaybında, cihaz öncesi tedavi şansı bulunduğu bilgisini veren Odyometrist Eda Güler, tedavi edilerek düzeltilememiş olan işitme kayıplarında, kulak dışına ya da kanalının içine yerleştirilebilen işitme cihazları kullanılabileceğini söyledi. Odyometrist Eda Güler dışarıdan takılan cihazların yerine, vücuda takılan işitme cihazlarının yanı sıra, iç kulağa ya da iç kulak siniri - beyin sapı bölgesine yerleştirilen, biyonik kulaklar da uygulanabileceğini ifade etti.