Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşananlar dün Bakanlığın bilgisine geldi!

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek Açıklama

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşananların bilgisi dün öğleden sonra tarafıma ulaşması üzerine derin bir üzüntü içinde olduğumu belirtmek isterim.

Bu üzücü olayın hemen ardından bakanlık ve hastane yetkilileri olarak acil durum hastanesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Dün gece yarısından sonra elimize gelen veriler çerçevesinde araştırma başlatıldı ve konuyu detaylı bir şekilde araştırmak üzere bir başhekim yardımcımızı görevlendirdik.