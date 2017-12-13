Yenidüzen Gazetesi 42’nci yılını kutladı

Mutluyakalı: “Yenidüzen yayınlandığında Kıbrıs bölünmüştü. Kıbrıs hala bölünmüş ve hala yeni bir düzene ihtiyaç var”

Yenidüzen gazetesinin 42’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı.

Bedesten’de dün akşam düzenlenen resepsiyonda siyaset, sanat ve iş dünyasının yanı sıra sivil toplum ve basın bir araya geldi.

Resepsiyona, Meclis Başkanı Sibel Siber, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, parti başkanları, Ombudsman Emine Dizdarlı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, bazı yabancı misyon temsilcileri, Güney Kıbrıs’tan gazeteciler, Yenidüzen çalışanları ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda sırasıyla Yenidüzen Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber konuşma yaptı.

Konuşmalarda Yenidüzen’in yeni yaşı için iyi dileklerde bulunuldu, barış, demokrasi, insan hakları mücadelesinde basının rolüne işaret edildi.Konuşmaların ardından 42’nci yaş pastası kesildi.

MUTLUYAKALI: “YENİDÜZEN YAYINLANDIĞINDA KIBRIS BÖLÜNMÜŞTÜ.. 42 YIL GEÇTİ.. HALA YENİ BİR DÜZENE İHTİYAÇ VAR”

Gecede ilk sözü alan Yenidüzen Gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, ilk sayısı 12 Aralık 1975’te yayınlanan Yenidüzen’de ülkedeki baskı ve vaade dikkat çekildiğini ve o günden bugüne sadece teknolojik imkanların değiştiğini belirtti.

1975’deki içerikle 2017’deki içeriğin pek de farkı olmadığını kaydeden Mutluyakalı, “Yenidüzen yayınlandığında Kıbrıs bölünmüştü. Üzerinden 42 yıl geçti, Kıbrıs hala bölünmüş. O nedenle hala yeni bir düzene ihtiyaç var” dedi.

“YENİ BİR DÜZEN HİÇ KİMSENİN BURADAKİ GAZETECİLERE DİL UZATMAYACAĞI BİR DÜZENDİR”

Cenk Mutluyakalı, Yenidüzen’in hayalinin farklı kimliklerin ve kültürlerin hoşgörüyle, eşitlikle, adalet ve barış içinde bir arada yaşadığı bir Kıbrıs olduğunu ifade etti.

Mutluyakalı, “Yeni bir düzen hiç kimsenin buradaki gazetecilere dil uzatmayacağı bir düzendir. Yeni bir düzen Kıbrıs’ın dünyayla buluştuğu bir düzendir” şeklinde konuştu.

ÖZYİĞİT: “BASIN İŞ YASASI HALEN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ, BASININ SORUNLARI ÇÖZÜLEMEDİ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk demokrasisinin zor ve çetin uğraşlar verdiğini söyleyerek, bu uğraşların yurtsever ve mücadeleci basının yarattığı değerler sayesinde ileriye taşındığını vurguladı.

Özyiğit, konuşmasında Basın İş Yasası’nın halen yürürlüğe girmediğine ve basının sorunlarının çözülemediğine dikkat çekti.

Yayınlanan bir karikatür nedeniyle bir gazeteye linç girişimi yapıldığını da söyleyen Özyiğit, “Bunlar demokrasimize ve ülkeye ciddi zararlar veriyor” dedi.

ERHÜRMAN: “1975’TEN BU YANA EPEYİ YOL KAT EDİLDİ. YENİDÜZEN’İN BU MÜCADELEDEKİ ROLÜ AZIMSANAMAZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yoldaşlarının verdiği emek ve mücadeleyle, Yenidüzen’in de katkılarıyla 1975’ten bu yana epeyi yol kat edildiğini kaydederek, Yenidüzen’in bu mücadeledeki rolünün azımsanamayacağını söyledi.

Erhürman, “Evet, hala baskılar devam ediyor, hala sistemi değiştirmeyi başaramadık, tam olarak sistem yıkılamadı ama bu sistem yıkılabilir. Çok da bir şey kalmadı” dedi.

TALAT: “YENİDÜZEN BARIŞ, DEMOKRASİ VE DAHA GÜZEL BİR YAŞAM MÜCADELESİNİN AYNASI VE ÖNCÜSÜ”

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da gecede yaptığı konuşmada, Yenidüzen’in barış, demokrasi daha güzel bir yaşam mücadelesinin aynası ve öncüsü olduğunu söyledi.

Talat, “Henüz barış sağlanamadı, henüz çözüme ulaşamadık, adamızı birleştiremedik ama buna karşın demokrasimizi belli bir noktaya getirdik. Yenidüzen’in bu süreçteki katkısı inkar edilemez” dedi.

ÖZERSAY: “YENİDÜZEN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİ”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da resepsiyonda kısa bir konuşma yaptı.

Özersay, Yenidüzen’in basın özgürlüğü konusunda zor bir süreçten geçtiğini ve bu noktaya ciddi çaba ve emekle geldiğini vurguladı.

SİBER: “GELECEKLE İLGİLİ UMUTLARI YÜKSEK TUTAN BASINA HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, olumsuzlukları eleştiren ancak olumsuzluklara rağmen gelecekle ilgili umutları yüksek tutan basına her zaman ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Başarılarımızı yücelten bir basın bizim için önemli” dedi.

Siber, “Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil edecek, bizleri anlatacak, bizi bize anlatacak, haber verecek, yorum yapacak, özgüvenimizi yitirmeyecek, aidiyetimizi bozmayacak basına her zaman ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.