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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak UBP'ye katıldı

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Rozetini Başbakan Ersin Tatar taktı...
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak UBP'ye katıldı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak UBP'ye katıldı..

Rozetini Başbakan Ersin Tatar taktı...

Bu Akşam İskele UBP iskele İlçe binasında düzenlene törenle Bağımsız olan Yenierenköy Belediye Başkanı  Emrah Yeşilırmak UBP'ye katıldı. Yeşilırmak'a  UBP rozeti de takıldı.

Yeşilırmak’ın rozetini Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar taktı…

Emrah Yeşilırmak, 2018 Yılında bağımsız olarak zor bir görev üstlendiğini, gerek seçilme sürecinde gerekse de başkanlık görevinde UBP’nin ve Genel Başkan Tatar’ın büyük desteğini gördüğünü söyledi.

Bazı partilerin kendisi ile temasa geçerek katılım daveti yaptığını belirten Yeşilırmak, ancak kendisinin uzun yıllardır gönlünde ayrı yeri olan UBP’ye katılmayı tercih ettiğini vurguladı.

Yeşilırmak “UBP bu ülkenin en büyük partisidir… TMT ruhuyla kurulmuştur. KKTC’yi kuran partidir. Atatürk İlke ve İnkılaplarına inanmaktadır. Tercihimin temel nedeni budur. Özellikle de bugün atılan iftiralara karşı, bu mesajımız da iyi anlaşılmalıdır” dedi. UBP’nin ülkeye önemli icraatları olduğunu anımsatan Yeşilırmak, Türkiye ile kardeşlik duygusunu yürekten savunan UBP’ye kabul edilmesinin kendisi için onur verici olduğunu ifade etti.

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