Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, UBP'ye katılıyor

Yeşilırmak, UBP bünyesine katılma kararı aldı.
Geçtiğimiz akşam düzenlenen bir toplantıya katılan Emrah Yeşilırmak artık UBP’nin yanında yer alacak. İskele’de düzenlenen bir toplantıya katılan Bağımsız Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, UBP’ye katılma sözü verdi.
Yeşilırmak’ın Bakan Nazım Çavuşoğlu, Miletvekilleri Önder Sennaroğlu, Yasemin Öztürk ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yer aldığı özel bir toplantıya katılan Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak UBP’ye katılacak.
Yeşilırmak’ın bu akşam saat 18:30’da düzenlenecek tören ile Ulusal Birlik Partisi’ne katılması bekleniyor.
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