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Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı ile çalışan arasında tartışma

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Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı ile çalışan arasında tartışma
Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı ile çalışan arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Belediye binasında gergin dakikalar yaşandı.

Yenirenköy Belediyesi'nde sorunlar bitmek bilmiyor. Maaş ödemeleri ile gündemde olan Belediye'de bugün bir Belediye çalışanı Belediye Başkanı Mehmet Kadı'yı Belediye binası içerisinde darp ettiği iddia edildi.

DETAY ÖZEL

N.M. isimli Belediye çalışanı kendine verilen Plajdaki işi yapmayınca Belediye Başkanı tarafından maaşını keserim diye uyarılınca, Belediye binasına gelerek Belediye başkanı Mehmet Kadı'ya bağırıp çağırdığı öğrenildi..

Belediye binasında bugün öğle saatlerinde yaşananan gerginlik sırasında bina içerisinde bulunan Belediye çalışanları ne yapacaklarını şaşırdı.

Çalışanın  binaya gelerek Belediye Başkanı odasına girdiği, kapıyı sertçe kapattığı ardından yüksek sesle bağırıp çağırdığı belirtildi.

Belediye başkanı Mehmet Kadı olay sonrasında polise şikayette bulunurken ardından olayın daha fazla büyümemesi için şikayetini geri çektiği de  iddia edildi.

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Yenierenköy belediye Başkanı Mehmet Kadı

Kadı Disipline Vereceğim

Detay Gazetesi'ne konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı iddia edildiği gibi bir darp olayının olmadığını ancak çalışanın verilen görevi yapmadığını, makam odasına gelerek kapıyı hızla çarptığını ve kendisine bağırdığını belirtti.

Başkan Kadı konuyu polise aktardığını polisin çalışanı uyardığını, Yenierenköy'ün küçük bir köy olduğundan konuyu daha fazla büyütmemek için şikayetini geri aldığını da belirtti.

Başkan kadı konu ile iglili disiplin kuruluna ilgili çalışanı sevk edeceğini de belirtti.

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