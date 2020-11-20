  • BIST 1.324
  • Altın 461,096
  • Dolar 7,6382
  • Euro 9,0662
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak: “Bölgemize büyük geçmiş olsun”

» »
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yaptığı yazılı açıklamada, halka geçmiş olsun dileklerini iletti
Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak: “Bölgemize büyük geçmiş olsun”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sabah saatlerinde bölgede olumsuz yönde etkili olan sağanak yağış ve doludan dolayı birçok vatandaşın, üreticinin, hayvancının ve çiftçinin büyük zarara uğradığını kaydetti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yaptığı yazılı açıklamada, halka geçmiş olsun dileklerini iletti

Beldiyeden yapılan açıklamaya göre köylerde incelemelerde bulunan Yeşilırmak, ciddi  çalışmalar neticesinde ve alınan tedbirler sayesinde büyük yaralar açılmadan bir felaketin önünde durulduğunu kaydetti. 

Yeşilırmak, vatandaşların zarar ziyanının karşılanması için tüm ilgili bakanlık ve birimlerin çalışma yapmasının bölge için elzem olduğunu belirterek,  vatandaş ve üreticiye destek verilmesi için konunun takipçisi olacağını söyledi.  

Yaşanan doğal afetten dolayı tüm halka geçmiş olsun dileklerini yineleyen Yeşilırmak, olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşların hem kendilerini hem de ailelerini korumak için bilinçli davranmaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hortum nedeni ile TEKNECİK'te üretim durdu!20 Kasım 2020 Cuma 16:30
  • PGM'den önemli hortum açıklaması20 Kasım 2020 Cuma 15:52
  • Tarihi otobüs yeniden yollarda20 Kasım 2020 Cuma 14:25
  • Yağmur nedeniyle kapanan yollar açıldı20 Kasım 2020 Cuma 14:24
  • Avcıoğlu'ndan Kubilay Özkıraç'a YALAN ve İFTİRA davası!20 Kasım 2020 Cuma 13:03
  • Meteoroloji: Kuvvetli yağışlar bu akşama kadar devam edecek20 Kasım 2020 Cuma 12:52
  • Asayiş Berkemal!20 Kasım 2020 Cuma 12:45
  • Aygün'de İzinsiz Ateş Yakarak Yangına Yol Açtı20 Kasım 2020 Cuma 12:41
  • Burun Kemiğini Kırdılar20 Kasım 2020 Cuma 12:35
  • Gazimağusa'da Narkotik Baskını20 Kasım 2020 Cuma 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti