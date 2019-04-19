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Yenierenköy Belediye Başkanı'ndan Karpaz Gate Marina açıklaması! Ruhsatı YOK!

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Yeşilırmak: İşyeri çalıştırma ruhsatı 2018 senesinde bitmiş olup, halen RUHSATSIZ bir işyeridir ve yasa gereği mühürlenmesi bir ZORUNLULUKTUR.
Yenierenköy Belediye Başkanı'ndan Karpaz Gate Marina açıklaması! Ruhsatı YOK!

İşte o açıklama;

Karpaz Bay Resort Ltd.’e ait işletmenin bazı binalarının Yeni Erenköy Belediyesi tarafından mühürlenmesi üzerine, bilhassa ilgili işletmenin yetkilileri tarafından sosyal medya aracılığı ile yürütülmekte olan algı operasyonu karşısında bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymuş bulunmaktayız.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, konu işletmenin işyeri çalıştırma ruhsatı 2018 senesinde bitmiş olup, halen RUHSATSIZ bir işyeridir ve yasa gereği mühürlenmesi bir ZORUNLULUKTUR. Dolayısı ile mühürleme karar ve uygulaması keyfi olmayıp, Belediyemizin bütün vatandaşlarına karşı GÖREVİ ve SORUMLULUĞUDUR.

2019 senesi işyeri çalıştırma ruhsatının çıkarılmaması konusunda ise devam etmekte olan bir davaya referans verilmesinin tamamı ile hatalı olduğunu da ifade etmek durumundayız.

Konu işletmenin işletmecileri, Belediyemiz aleyhine Yüksek İdare Mahkemesi’nde, yasa gereği ödemeleri gereken vergilerle ilgili olarak bir dava etmiş olup konu dava halen askıdadır. Dava halen Yüksek Mahkeme’nin gündeminde olduğu için bu konu ile ilgili daha ileri açıklama yapmak doğru olmadığından bu konuda sadece anılan şirketin, davaya konu vergileri ödememek için, marinanın üzerine inşa edildiği arazinin, denizin doldurulması ile elde edilmiş bir alan olduğu için hiçbir hukuki statüsünün olmadığını, toprak sayılamayacağını, hatta yok olduğu iddasını ileri sürmekte olduğunu ifade etmek isteriz.

Kendilerinin yargı sürecinde, vergi ödememek adına, mevcudiyetini dahi sorgulamaktan çekinmediği işletmesinin yasal statüsünü sorgulamak Belediye olarak en doğal görevimizdi.

Netice olarak, konu ruhsatın yenilemesinde, yasa gereği sunmaları gereken ve dosyalarında mevcut olmayan, mühürlenen binaların üzerinde oturduğu dolgu alanların TAPU VAZİYET PLANLARI talep edildiğinde, bunları tarafımıza sunamadıkları gibi, sundukları inşaata ilişkin evraklarda da, inşaat iznine konu parsellerin, mevcut binaların üzerlerine oturduğu parseller olmadığı tespit edilmiştir.

Bu tespit üzerine, konu binaların inşaatına ilişkin yasal belgelere dair Belediyemizce yapılan taleplerin de işletme tarafından yanıtsız bırakılıp daha sonra sunulamayacağının ifade edilmesi üzerine de, işyeri çalıştırma ruhsatı müracaatları, YASAL OLARAK SUNMALARI GEREKEN EVRAKLARI, KENDİLERİNDEN TALEP EDİLMESİNE KARŞIN SUNAMADIKLARI için reddedilmiştir.

Dolayısı ile, devam etmekte olan dava ile mühürleme kararı arasında bir bağlantı olmadığı gibi, mühürlemenin sebebi, mevcut işyerinin İZİNSİZ olmasıdır.

Belediyemiz, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ çerçevesinde ve HERHANGİ BİR ZÜMREYE MENFAAT SAĞLAMAYI REDDEDEREK ve AYIRIMCILIK yapmaksızın, yasalar çerçevesinde hareket edip karar üretmekte olup, bunu, vatandaşlarımıza olan görev sorumluluğu çerçevesinde her zaman böyle yapmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.

Saygılarımızla,

Emrah Yeşilırmak
Yenierenköy Belediye Başkanı

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