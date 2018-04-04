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Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı

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Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı
Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı

Yenierenköy Belediyesi’nde bir buçuk ayın ardından çalışanlar bugün yeniden işbaşı yaptı.

Yenierenköy ve bağlı bulunduğu 12 köyün çöplerden arındırılması için bölge belediyelerinin de katkıları ile hummalı bir çalışma başlatıldı.

Beldede çöpler toplanıyor, temizlik çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaya, Yenierenköy Belediyesinin yanı sıra Mehmetçik ve Dipkarpaz belediyeleri de iş araçları ve çöp kamyonlarıyla destek veriyor.

Bölgede yeniden hizmet verilmesinden memnun olan vatandaşlar ise su sorununun yarattığı sıkıntıya dikkat çekiyor.

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