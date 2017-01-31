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Yenierenköy Belediyesi hükümetten destek bekliyor

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Yenierenköy Belediyesi hükümetten destek bekliyor
Yenierenköy Belediyesi, hizmet vermekle yükümlü olduğu 12 köyde su hatlarının yenilenmesi veya tadil edilmesi için Hükümet’ten destek talep etti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’den gelen suyun dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte Belediye’ye bağlı 12 köyün su şebekesinde sıklıkla patlaklar meydana gelmeye başladığını, bu sorunun Belediye’ye hem maddi hem de manevi sıkıntı yaşattığını kaydetti.

Yenierenköy, Adaçay, Sipahi, Yeşilköy, Ziyamet, Derince, Gelincik, Esenköy, Boltaşlı, Avtepe, Kuruova ve Taşlıca’daki şebekede her gün patlaklar yaşandığını kaydeden Kadı, Yenierenköy Belediyesi’nin çok zor şartlarda çalışanlarını ödemeye çalıştığını, su hatlarının yıpranması nedeniyle çok fazla patlak meydana geldiğini, bu konuda Hükümet’ten destek beklediklerini söyledi.

Kadı, acil olarak Belediye’ye bağlı köylerde ve sitelerde su hatlarının yenilenmesi ve tadil edilmesi için ek bütçeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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