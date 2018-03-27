Yenierenköy Belediyesi için 2 aşamalı çalışma

Bugün Meclis'te yaptığı konuşmada Yenierenköy konusundaki çalışmalara da değinen Erhürman iki aşamalı bir çalışma öngörüldüğünü belirtti.

Başbakan Erhürman, ilk adımın bir an önce belediye hizmetlerinin sağlanması, ikinci adımın ise Yenierenköy Belediyesi ile Dipkarpaz belediyesinin birleştirilmesi olduğunu kaydetti.

Erhürman, bugün gerekli görüşmelerin tamamlanmasının ardından ilk adımın devreye gireceğini; ikinci adımla ilgili yasa tasarısının hazır olduğunu ve Genel Kurula sevk edileceğini ifade etti.