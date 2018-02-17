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Yenierenköy Belediyesi için erken seçim yok

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Yenierenköy Belediyesi için erken seçim yok
Yalınkaya: "Bir önceki seçimde en fazla oyu alan ikinci adaylar başkan olabilir"

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, 2018 yerel seçimlerine kadar olan 4 aylık sürede Belediye yönetiminin bir önceki seçimde en fazla oyu alan ikinci adaylar tarafından doldurulabileceğini’ belirtti.

Yenierenköy Belediye Başkan Vekilli Mehmet Kadı ve Belediye Meclis üyelerinin istifasının ardından Belediye’nin durumuna ilişkin Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, değerlendirme yaptı.

 BRT’ye konuşan Yalınkaya, ‘Belediye yönetiminde toplu istifanın bir ilk olduğunu ve böyle bir durum için yasal mevzuat bulunmadığına dikkat çekerek;‘İta amiri olmaması nedeniyle Belediyenin açılamadığını ve araçların kullanılamadığını’ belirtti.

Yenierenköy Belediyesi için seçime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin ise Yalınkaya, YSK’dan gelen görüş doğrultusunda seçim yapılmayacağı bilgisini verdi.

‘2018 yerel seçimine 4 ay kaldığını´anımsatan Yalınkaya, ‘Haizran ayına kadar Belediye yönetiminin bir önceki seçimde en fazla oyu alan ikinci adaylar tarafından doldurulabileceğini’ belirtti.

BES Başkanı Yalınkaya, elzem hizmetlerin yürütülmesinde ise sadecedefin işlemlerinin gönüllü çabalarla yapılabileceğini kaydetti.

Yalınkaya, ‘çalışanların 5 aylık alacağı var, biz bir an önce çalışanların mağduriyetinin giderilmesi ve yeniden hizmet verilmesini istiyoruz’ dedi.

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