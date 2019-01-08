Yenierenköy Belediyesi'nden vatandaşlara çağrı

İşte o çağrı;
Yenierenköy'de meydana gelen kasırga dolayısıyla bölge evler, yollar ve mandıralar zarar gördü.
Bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle duyurulur.
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Çayırova Kumyalı arasında şiddetli dolu yağışı nedeni ile yolda buzlanma olduğunu belirtirken vatandaşları uyardı.
Yenierenköy Belediyesi 25 kişilik bir ekiple olaylara müdahale ediyor.
Yeşilırmak Karpaz bölgesinde kasırganın durduğunu gün ağarınca hasarın daha net görüleceğini belirtti.
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