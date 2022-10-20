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Yenierenköy Belediyesi'nden yağışlara karşı uyarı!

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Yenierenköy Belediyesi, sosyal medya hesabından bölge halkına duyuru yaptı.
Yenierenköy Belediyesi'nden yağışlara karşı uyarı!

İşte o açıklama:

“Kuvvetli rüzgar ve aşırı yağışların ülkemizde ve bölgemizde yarın ve hafta sonu da dahil devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle bölgemizde su taşkını ve herhangi bir zarar meydana gelmemesi için tüm vatandaşlarımızın önlem almasını, tedbir almasını önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir acil durum ve yardım talebi için belediyemiz birimleri de hazır olacaktır. Ekiplerimize ulaşmaları için iletişim 0533 862 10 23 (Sami Şarafat) ve 0533 862 53 50 (Hurşit Köylü)”

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