Yenierenköy Belediyesi'nin diğer iki Belediyeye bağlanması gündemde. Uzun süredir maaş krizi yaşanan Beleidye'de son olarak Belediye Meclis üyelerinin tümü istifa etmişti.

Yenierenköy Belediyesi'nin diğer iki Belediyeye bağlanması gündemde...

Uzun süredir maaş krizi yaşanan Belediyede son olarak Belediye Meclis üyelerinin tümü istifa etmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) istifa eden üyeler yerine 2014 yerel seçimlerine katılan bir alt sıradaki adayları meclis üyesi olarak atamış ve mazbata vermişti.

Koalisyon Hükümetinin batmış durumda olan Yenierenköy Belediyesi'ni iki parçaya ayırıp bir bölümünü Mehmetçik Belediyesi'ne diğer bölümünü iste Dipkarpaz Belediyesi'ne bağlaması gündemde.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Ziyamet,Gelincik,Derince, Kuruova ve Avtepe köyleri Mehmetçik Belediyesi'ne bağlanması düşünülürken, Yenierenköy merkez, Sipahi, Adaçay ve Yeşilköy köylerinin ise Dipkarpaz Belediyesi'ne bağlanması düşünülüyor.

Hükümetin Bütçe görüşmelerinden hemen sonra Belediyelerin Birleşmesi yasa tasarısı olarak bilinen Yerel Yönetimler reformunu gündemine alıp batık durumdaki Yenierenköy Belediyesi'ni pilot bölge ilan etme eğiliminde olduğu iddia edildi.