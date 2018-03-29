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YENİERENKÖY ÇALIŞANLARI DURDURULUYOR

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Yenierenköy Belediyesinin bir süredir maddi sıkıntı içerisine girerek kapatılma yönüne gidilmesi sonrasında Yenierenköy belediyesi çalışanlarının durdurulacağı öğrenildi.
YENİERENKÖY ÇALIŞANLARI DURDURULUYOR

Taner ULUTAŞ

Başbakan Tufan Erhürman’ın, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile yaptığı görüşmede, çalışanların İhtiyat Sandığı ile Sosyal Sigorta Yatırımlarının hükümet tarafından yatırılmasından sonra 112 çalışanın kıdem tazminatlarının ödenerek işlerine son verileceğini belirttiği öne sürüldü.

PRİMLER YATIRILIP KIDEM TAZMİNATLARI ÖDENEREK DURDURULACAKLAR

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı açıklamada, Yenierenköy çalışanları ile ilgili olarak "Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret ettim. Başbakan Yenierenköy Belediyesini kapatacaklarını ve Karpaz Belediyesi adı altında Dipkarpaz ile birleştirileceğini söyledi. Tabi bu arada 112 çalışanın İhtiyat Sandığı ile Sosyal Sigorta primlerini de yatırdıktan sonra Kıdem Tazminatlarını ödeyerek işlerine son vereceğini belki 20-25 kişinin geri alınabileceğini söyledi" dedi.

BAŞBAKAN: “BAŞIMI KESSELER BU İŞİ YAPACAĞIM”

Mustafa Yalınkaya açıklamasına devamla, "Bu duruma çok öfkeliyim. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Moralim çok bozuldu. Başbakan bu konudaki önergeyi Çarşamba günü vereceğini söyledi. Bende bunu Cuma gününe kadar yapmamasını istedim. Cuma gününe kadar bekleyeceğini dile getirdi ancak ‘Başımı kesseler bu işi yapacağım' dedi. Yarın (Bugün) yönetim kurulumu toplayacağım. Arkadaşlarım ile ortak bir karar aldıktan sonra hareket edeceğim. Bu işin sonunda ölüm olsa buna izin vermeyeceğiz" ifadesinde bulundu.

İŞSİZLER ORDUSU ÇIĞ GİBİ BÜYÜYECEK

"İşten durdurmak ve kapatmak çözüm değil. Dipkarpazdan gelecek adam Yenierenköy’de çalışacak. Peki Yenierenköy eski çalışanı buna izin verecek mi? Kesinlikle vermeyecek. Ve kavgalar olacak. Yenierenköy’ün durumunda bir Lapta var. Esentepe var. Onlar da kapatılırsa İşsizler ordusu çığ gibi büyür" diyen Yalınkaya, "Belediye Başkanları belediyeleri batıracak ve bunun ceremesini belediye çalışanı çekecek. Bunu kesinlikle kabul etmeyiz ve bu konuda ucunda ölüm de olsa ne gerekirse yönetim kurulumun alacağı karar çerçevesinde yapacağız" dedi.

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