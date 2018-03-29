Yenierenköy çalışanlarından eylem...

. Belediye Çalışanları, Ziyamet Köyü çemberinde eylem yaparken, Başbakanın işten durdurma kararını geri almasını, veya işten durdurulmaları halinde kendilerine kamuda bir iş olanağı sağlanmasını istiyor.

Belediye Çalışanları, Ziyamet Köyü çemberinde eylem yaparken, Başbakanın işten durdurma kararını geri almasını, veya işten durdurulmaları halinde kendilerine kamuda bir iş olanağı sağlanmasını istiyor.

TANER ULUTAŞ/DETAY ÖZEL

Bilindiği gibi, Başbakan Tufan Erhürman’ın dün öğleden sonra BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile yaptığı görüşmede, Karpaz Belediyesi adı altında, Dipkarpaz ile birleştirileceğini ve çalışanların İhtiyat Sandığı ile Sosyal Sigorta Yatırımlarının hükümet tarafından yatırılmasından sonra kıdem tazminatlarını ödeyerek 112 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı.

Başbakan tarafından yapılan açıklamadan sonra ise BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Yenierenköy çalışanlarının işten çıkartılmasını kabul edemeyeceğini, bunun yapılması halinde de eylem dahil her yolu deneyeceklerini ifade etmişti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın dün gazeteniz Detay’a yaptığı bu açıklamadan sonra bugün Ziyamet Çemberinde çalışanlar bu sabah eylem yapmaya başladı.