Yenierenköy 'de ani ölüm

Yenierenköy sakinlerinden Orhan Bütüner yaşamını yitirdi.
Çevresi tarafından sevilen bir isim olan Bütüner, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yenierenköy Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
Yenierenköy sakinlerinden Orhan Bütüner yaşamını yitirdi.
Çevresi tarafından sevilen bir isim olan Bütüner, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yenierenköy Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
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