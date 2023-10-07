  • BIST 8464.93
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKANobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi

Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu'nda kaza: 1 Ağır yaralı

» »
Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu'nda dün gece kaza yapan 30 yaşındaki Elif Bülbül, ağır yaralandı.
Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu'nda kaza: 1 Ağır yaralı

Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu'nda dün gece kaza yapan 30 yaşındaki Elif Bülbül, ağır yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolu'nda dün akşam saat 22:40 sıralarında, FL 758 plakalı salon aracıyla Dipkarpaz istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki Elif Bülbül, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Karpaz Gate Marina kulesine çarparak durabildi.

Sürücü ağır yaralandı

Araç sürücüsü 30 yaşındaki Bülbül, kaza sonrasında ağır şekilde yaralandı.Kazanın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü, her iki ayağı ile omurgasında kırık, akciğer kanaması ve beyin travması teşhisi nedeniyle, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: “Biz önce ‘Kıbrıslı Türk’ kimliğimize sahip çıkmalıyız”07 Ekim 2023 Cumartesi 11:32
  • Ombudsman Varol, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı07 Ekim 2023 Cumartesi 11:24
  • 3 metre yükseklikten beton zemine düştü07 Ekim 2023 Cumartesi 11:19
  • Her Daim Dostlar Grubu Uluçay’a “cümbez”in bilimsel raporunu sundu07 Ekim 2023 Cumartesi 11:02
  • Ombudsman Varol, Ombudsmanlar Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı07 Ekim 2023 Cumartesi 10:55
  • Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı07 Ekim 2023 Cumartesi 10:50
  • Yarından itibaren yağmur bekleniyor...07 Ekim 2023 Cumartesi 10:34
  • Rusya, Güney Kıbrıs'a nota verdi07 Ekim 2023 Cumartesi 10:28
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da!07 Ekim 2023 Cumartesi 10:24
  • DAÜ Rektörlüğü için iki müracaat... İşte detaylar...06 Ekim 2023 Cuma 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti