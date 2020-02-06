Yenierenköy Meclis Üyesi Tulga: "Yeni Erenköy Belediye Başkanını" kınıyorum.

İşte o açıklama;

Kamuoyuna duyurumdur!

Bugün sabah saatlerinde istenmeden üzücü bir olay yaşanmıştır. Belediye personelimiz ve bölge vatandaşımız arasında yaşanılan Bu üzücü olay neticesinde hafif yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirim. Öncelikle olayı bu şekilde proveke eden, insanları halka yanlış bir şekilde empoze ederek yaşanan bu üzücü olayı kendi lehine çeviren Belediye personeli ve bölge halkımızı karşı karşıya bırakan "Yeni Erenköy Belediye Başkanını" kınıyorum.

Bugün yaşanan olay, Belediye Başkanının şahsi çıkarları ve bitmek bitmeyen egosu yüzünden yaşanmıştır. Suçlamalara tabi tutulan Yıllarca köyünün ve bölgesinin çıkarlarını savunan eski muhtarımız istenmeyen bir kaza neticesinde suçlu duruma düşmüş bulunmaktadır. Olay kesinlikle bir kazadır. Otobüs durağının arka kısmında yer alan belediye işçimizi görmediği için ne yazık ki bu üzücü olay yaşanmıştır. Yeni Erenköy Belediye Başkanı DÜN gece sosyal medyada yaşanan "öğretmen lojmani" konusunda çeşitli ağır ithamlarla bulunmuştur.Ve sonucunda da Sosyal medyada ters düştüğü vatandaşımızın yıllar önce kendi emekleriyle yaptırdığı otobüs durağını yıkma eylemini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Koltuğun verdiği güçle belediye işçileri ve vatandaşımız karşı karşıya bırakılmıştır.

Bu yaşananları şiddetle kınıyorum!

Yaşanan bu üzücü olayın tek failinin Belediye Başkanı olduğunu maalesef tüm bölge halkı bilmektedir.

Şu anda suçlu duruma düşen vatandaşımızın da yıllarca bölgesi için yılmadan çalışan halkı tarafından ne kadar saygı duyulan, sevilen ve değerli bir büyüğümüz olduğunu bilmeyen yoktur. Olay aninda trakdorden inip iscilerimzden özür diledigini de belirtmemisler.Birine zarar vermek isteyen kimse inip af dilemez.Kamu oyunu insanlarimizi kiskirtmak ve kandirmak da suçdur saygilar.

Lütfen gerçekleri öğrenmek için araştırın.