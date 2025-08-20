Yenierenköy ve Alsancak’ta Araç Yangınları

Yenierenköy’de bu sabah Süleyman Uluçaylı Sokak üzerinde, bir şahsa ait ikametgahın yanında park halinde bulunan JA 749 plakalı salon araçta yangın çıktı. İlk bulgulara göre, aracın elektrik aksamlarında kısa devre yaşanması sonucu alevlerin yükseldiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen yandı.

Alsancak’ta ise yine bu sabah bir şahsa ait tarlada, batmış durumdaki AA 227 C plakalı çift kabin araç çıkarılmaya çalışılırken yangın meydana geldi. Muhtemelen aracın egzozunun ısınarak kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın kısa sürede araca sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor