Yenierenköy ve Kumyalı balıkçı barınaklarında çalışmalara başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti. Bakan Oğuz, Yenierenköy’de çekek yerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmalar kapsamında, çekek yerinin meyillinin düşürülüp, yeniden betonlanarak teknelere daha rahat çıkarma imkânı sağlaması bekleniyor.

Bakan Oğuz, Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda yaşanan sığlaşma ile ilgili olarak önümüzdeki haftadan itibaren temizlenmesinin planladığını belirtti. Bakan Oğuz, Dipkarpaz’da bulunan “Şelonez Balıkçı Barınağı’nın tadilatı için projenin tamamlandığını, ancak projeye 2021 yılında başlanacağını ifade etti.

Bakan Oğuz, Covid-19 pandemisine rağmen, gerek hükümet programında gerekse göreve başladığı günden itibaren verdiği sözleri yerine getirdiğini anımsattı.

Bakan Oğuz, balıkçı barınakları ile ilgili yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi:

“Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağının açılışı yapıldı, 140 metre rıhtım ve yeni çekek yeri yapıldı, ana mendirek güçlendirildi.

43 yıldır tamirat yapılmayan Kayalar Balıkçı Barınağı tamir ve tadilatı kapsamında açık denize bakmakta olan giriş ağzı yeniden konumlandırılarak, toplamda 190 metre uzunluğunda tali ve ana mendirek, balıkçıların teknelerini karaya alabilmeleri ve küçük tamirlerini yapabilecekleri çekek yeri ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Nisan 2017 ‘de yıkıldıktan sonra balıkçıların Laguna’daki balıkçı barınağını kullanmaya başlanan alanın TİKA desteği ile I Etabının (154 metre rıhtım oluşturulması) başlandı ve çalışmaların devam ediyor.

Lapta Balıkçı Barınağı’nın tali mendireğinin güçlendirildi ve Kaplıca Balıkçı Barınağı’nın elektrik sorununun çözüldü”