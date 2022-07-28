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Yenierenköy’de bir evde yangın çıktı

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Yenierenköy’de bir evde yangın çıktı
Yenierenköy’de bir evde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 14:45 sıralarında, Yenierenköy’de, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Mehmet KAHRAMAN’a ait ikametgahın güney ve batı kısmındaki ambar ile etrafı açık garajda meydana gelen yangın sonucu, 50 adet dış cephe boyası, 5 adet sunta tahta, 10 adet inşaat tahtası, jeneratör, faal olmayan buzdolabı, katalitik soba, bisiklet, beton kırıcı ve delici matkaplar, muhtelif balık oltaları, anahtar takımları ve giyim eşyaları yanmıştır.
 

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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