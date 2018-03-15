Yenierenköy'de çalışanlar isyanlarda... Yolu kesecekler

Kıbrıs Gazetesi'nden Ayşe Bulut'un haberine göre Yenierenköy Belediyesi’nde 6 aydır maaşsız çalışan 113 kişi, isyan noktasına geldi. Çalışanlar, birkaç gün içerisinde sorunlarına çözüm bulunmaması halinde, yol kesip eylem yapmakta kararlı.

6 aydır çalışanlarına maaş ödeyemeyen Yenierenköy Belediyesi’nde, yaklaşık bir ay önce belediye başkan vekili Mehmet Kadı ve 10 meclis üyesi görevlerinden istifa etmişti. Bu istifaların ardından da bölgede büyük bir kaos başladı.

Belediye çalışanları 6 aydır maaş alamadığı için çok zor günler yaşıyor. Çalışanlar, yetkililerden ses çıkmadığı gerekçesiyle, dün, belediye binası önünde toplandı ve sokağa dökülmek için en çok bir-iki gün daha bekleyeceklerini bildirdi.

Belediye çalışanları, “Eğer sorunumuza çözüm bulunmazsa, cuma günü (yarın) tüm çalışanlar toplanıp, İçişleri Bakanlığı’nı ziyarete gideceğiz. Bundan da sonuç çıkmazsa, ailelerimizle birlikte sokağa döküleceğiz. Yol kesip eylem yapacağız” dedi.

Yenierenköy Muhtarı Vahibe Özkasırga da, çalışanların çok mağdur olduğunu, ancak suçlunun şimdiki hükümet olmadığına dikkat çekerek, en kısa sürede belediye çalışanlarının ödenmesi gerektiğini kaydetti.