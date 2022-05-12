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Yenierenköy'de ÇED raporu olmayan ve vergilerini ödemeyen Cyprus Pearl mühürledi

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Yenierenköy'de ÇED raporu olmayan ve vergilerini ödemeyen Cyprus Pearl mühürledi
Yenierenköy'de ÇED raporu olmayan ve vergilerini ödemeyen Cyprus Pearl mühürledi

Yenierenköy’de bulunan Cyprus Pearl  Tatil Köyü mühürlendi. Yenierenköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tatil köyünün ÇED raporu bulunmaması, gerekli sağlık koşullarını sağlamaması, arıtma tesisinin çalışmaması, vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve iş yeri çalıştırma belgelerinin eksik olması nedeniyle Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga’nın talimatı ile  polis eşliğinde zabıta birimi tarafından mühürlendiği bildirildi.

Tulga, işletmenin prosedüre uygun davranması gerektiğini ve en önemlisi çevreye akan atık suların temizlenmesinin,  tesis arıtmasının devreye konulmasının halk sağlığı açışından şart olduğunu vurguladı.

Tatil köyünün bölge için önemli bir tesis olduğunu ancak yıllardır sorunlar nedeniyle hem bölgeye hem de bungalovları kiralayan insanlara “haksızlık yapıldığını” söyleyen Tulga, çevre temizliğinin, insan sağlığının ve vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Tesisteki yaklaşık 85 bungalovun birçoğunda kiracı bulunduğunu, atık suların kaynak sulara ve çevreye akmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Tulga, herkesin yasalara uyması gerektiğini belirtti.

Tulga, bölgenin kalkınması için önemli rol oynayan yatırımcıların, devletten beldenin en güzel yerlerini kiralayıp hiçbir yatırım yapmadıklarını söyledi.

Tulga, “Uzun yıllara kiralanan alanlara az bir inşaat yapılıp sonra hiç bir faaliyet göstermeyen yatırımcıların derhal izinleri iptal edilmelidir. Beldemizin kalkınması için ciddi yatırımcıların devlet tarafından desteklenip bölge adına fayda sağlaması için teşvik edilip, sıkı denetim ve şartname ile idare edilmesi şarttır” şeklinde konuştu.

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