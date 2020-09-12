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Yenierenköy'de covid-19 pozitif vakası

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Yenierenköy'de covid-19 pozitif vakası
Yenierenköy'de covid-19 pozitif vakası

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Yenierenköy bölgesindeki bazı sakinlerin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Bulaşın kontrolsüzce arttığını ancak geçmişte olduğu gibi şimdi yine el ele vererek, bu illetten kurtulacağımızı ifade eden Yeşilırmak’ın paylaşımı şöyle:

“Değerli Bölge Halkım,

Son dönemde yerel bulaşın kontrolsüzce artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıları geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte aşacağız. Bölgemizde’de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir ve gerekli önlemler alınmaktadır. Vatandaşımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağlık bakanımız ile yaptığımız görüşmede bulaşın kaynağı olan ortamda bulanan vatandaşlarımıza pcr testi yapılacaktır. Önce kendiniz, sonra sevdikleriniz için kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına ayrıca uymanızı rica ederim.”

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