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Yenierenköy'de işyerlerine Covid-19 tedbirleri çerçevesinde denetim

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Yenierenköy’de Covid - 19 salgını tedbirleri çerçevesinde iş yerlerinde denetim yapıldı.
Yenierenköy'de işyerlerine Covid-19 tedbirleri çerçevesinde denetim

Yenierenköy’de Covid - 19 salgını tedbirleri çerçevesinde iş yerlerinde denetim yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, bugün 09.30 – 11.30 saatleri arasında Yenierenköy Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren devlet daireleri, marketler, kasaplar, kahvehaneler vb. iş yerleri denetlendi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın da yer aldığı belediye çalışanları ve polis ekiplerinin katıldığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

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